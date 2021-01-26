Экс-замдиректора Скидельского сахкомбината за взятки приговорили к 5 годам колонии

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района рассмотрел уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего заместителя генерального директора по сырью ОАО "Скидельский сахарный комбинат". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда. Мужчина в период с 2015-го по июль 2020 года получил от индивидуальных предпринимателей и представителей бизнеса незаконные денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. Как правило, передавали обвиняемому взятки за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества с акционерным обществом. В качестве взятки бывший замдиректора получил $3,5 тыс. и около Br8,6 тыс. "Обвиняемый свою вину признал в полном объеме", - сообщили в суде. Решением суда он приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он оштрафован на 500 базовых величин (1БВ сейчас - Br29). Кроме того, мужчина на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!