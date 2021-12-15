Экс-журналиста спортивного издания будут судить за организацию и участие в массовых беспорядках в Минске

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении бывшего журналиста спортивного издания, который организовал и активно участвовал в грубом нарушении общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Мужчине инкриминированы организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия.

По материалам дела, обвиняемый 23 августа и 27 сентября 2020 года с другими участниками двигался по проезжей части проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске, блокируя и преграждая путь автомобилям, что привело к сбою в работе общественного транспорта. На законные требования сотрудников ОВД прекратить противоправные действия он не реагировал.

"Он же на канале видеохостинга YouTube размещал видеозаписи побудительного характера, чтобы создать негативную оценку действующей власти, дискредитировать политическое и социальное положение в стране. Это впоследствии позволило организовать группу граждан, которые участвовали с августа 2020 года по март 2021-го на территории Беларуси, включая Минск, в нарушении общественного порядка в ходе несанкционированных массовых мероприятий", - отметили в прокуратуре.

Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-