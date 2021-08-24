Эксперты-генетики помогли идентифицировать погибшего в болоте человека 

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты-генетики установили личность человека по фрагменту скелетированных останков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анну Мацкевич.





Сотрудники Пружанского РОВД занимались поисковыми работами вблизи деревни Кузевичи и нашли в заболоченной местности останки. Их направили в Пружанский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебно-медицинской экспертизы. По заключению специалиста, останки пролежали в болоте около года. Установить личность погибшего было нельзя.





Одновременно в районе искали пропавшего в прошлом декабре 58-летнего сельчанина. У его родственников отобрали биологический материал для генетической экспертизы. Также судебным экспертам-генетикам из областного управления ГКСЭ предоставили фрагмент скелетированных останков. Сравнительное исследование помогло идентифицировать личность погибшего. Им оказался пропавший без вести мужчина.





Пружанский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

"В нынешнем году это не единственный случай, когда понадобилась помощь судебных экспертов-генетиков для установления личности погибших людей. В апреле идентифицировали личность мужчины. Его тело нашли в марте. Им оказался 84-летний житель Пружанского района, который ушел из дома в прошлом октябре", - добавила Анна Мацкевич.-0-