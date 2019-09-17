Экстрадированного в Беларусь гражданина Туркменистана будут судить за мошенничество

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстрадированный в Беларусь гражданин Туркменистана обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следственным управлением УСК по Минской области расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант - 52-летний гражданин Туркменистана - по международным запросам белорусских правоохранителей был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь. "Мужчина обвиняется в том, что, действуя в сговоре с иными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом коммерческих предприятий на общую сумму около Br200 тыс., а также пытался похитить имущество организаций на общую сумму около Br150 тыс.", - уточнила Татьяна Белоног.

Согласно материалам уголовного дела, члены группы находили организации, нуждающиеся в услугах по грузоперевозке товара из Беларуси в Россию. Также они искали предприятия, которые могли бы выполнить такие грузоперевозки. Позже подельники различными способами выясняли у перевозчика данные об автотранспортных средствах и водителях, а после сообщали заказчику. Однако в качестве водителей злоумышленники указывали людей, которым передавали поддельные паспорта с вклеенными фотографиями членов преступной группы. "Введенные таким образом в заблуждение представители коммерческих организаций предоставляли им полномочия на получение товара у предприятий-изготовителей. После этого участники группы сообщали водителям иное место выгрузки товара и в дальнейшем распоряжались им по своему усмотрению", - рассказала Татьяна Белоног.

На начальной стадии расследования в 2012 году мужчина скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело в отношении его двух соучастников было передано следователями в прокуратуру для направления в суд. Согласно приговору суда, они были признаны виновными, им было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Проведение следственных и иных процессуальных действий с участием экстрадированного обвиняемого продолжается.-0-