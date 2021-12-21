Электричка горела в Орше

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше спасатели ликвидировали пожар электропоезда, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании техники на запасном пути железнодорожной станции в Орше поступило сегодня ночью. Открытым пламенем горела кабина электрички, пострадавших не было. "После отключения контактной сети и получения допуска на тушение спасатели ликвидировали пожар. В результате него была повреждена кабина машиниста и места для пассажиров", - отметили в управлении МЧС.

По данному факту проводится проверка, причина пожара выясняется.-0-