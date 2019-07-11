Электричка сбила мужчину под Пуховичами

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электричка сбила мужчину в Пуховичском районе, он находится в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Инцидент на железной дороге произошел 10 июля около 16.00. "На перегоне Пуховичи - Руденск под электричку Осиповичи - Минск попал житель Марьиной Горки 1988 года рождения. Он переходил пути перед составом в запрещенном месте", - рассказали в МВД.
Машинист поезда применил экстренное торможение.
С начала года на железной дороге произошло 53 несчастных случая.-0-
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