Электричка сбила мужчину под Пуховичами

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электричка сбила мужчину в Пуховичском районе, он находится в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Инцидент на железной дороге произошел 10 июля около 16.00. "На перегоне Пуховичи - Руденск под электричку Осиповичи - Минск попал житель Марьиной Горки 1988 года рождения. Он переходил пути перед составом в запрещенном месте", - рассказали в МВД.

Машинист поезда применил экстренное торможение.

С начала года на железной дороге произошло 53 несчастных случая.-0-