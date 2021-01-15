15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрогазосварщик погиб на производстве в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел днем 14 января в поселке Михановичи Минского района в производственном здании одного из предприятий.
По данным следствия, 35-летний электрогазосварщик работал за станком, когда в подвижную часть оборудования попала его одежда. Мужчина погиб. По предварительной информации, ему сдавило грудную клетку одеждой.
Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-