Электромонтажника убило током в Смолевичах

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах смертельно травмирован электромонтажник, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 19 сентября. "По данным следствия, двое жителей Молодечно находились в командировке в Смолевичах, ремонтировали оборудование в кабельном колодце на одной из улиц райцентра. Во время работы 36-летний мужчина получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте. Его 31-летний коллега госпитализирован и находится под наблюдением медиков", - рассказали в СК.

Фото СК

По результатам первоначальных следственных действий Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.306 УК).

Продолжаются допросы должностных лиц, изучается проектная документация, инструкции по охране труда и иные документы, касающиеся технологии производства работ на объектах повышенной опасности.-0-