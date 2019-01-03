Электропоезд сбил мужчину в Барановичском районе

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе электричка сбила мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел 2 января в 20.55 на перегоне между станциями Лесная и Грицевец. Электропоездом Брест-Минск смертельно травмирован 60-летний житель Ивацевичского района. "Мужчина переходил пути в неустановленном месте. На звуковые сигналы, подаваемые машинистом поезда, он не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось", - дополнил Сергей Дученко.
Известно, что мужчина работал сварщиком в одной из строительных организаций. В Барановичском районе он находился в командировке и проживал в общежитии недалеко от места происшествия. Проводится проверка.-0-
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