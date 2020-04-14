Электросамокат на зарядке стал причиной пожара в минской квартире

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из пятиэтажек Минска произошел пожар, который был вызван взрывом при зарядке электросамоката, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Вечером 13 апреля спасатели прибыли на вызов в квартиру по улице Тухачевского, 43 на 5-м этаже дома. Семья готовилась ко сну, когда в комнате 18-летнего юноши произошло возгорание. "У кровати стоял на подзарядке электросамокат. Молодой человек услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, подошел и прикоснулся к корпусу. Зарядное устройство было горячим и продолжало шипеть. Парень вышел в соседнюю комнату, чтобы сообщить родителям о случившемся. В этот момент произошел сильный хлопок и начался пожар", - рассказали обстоятельства случившегося в управлении МЧС.

Пламя быстро распространялось по комнате. Жильцы квартиры покинули жилье и вызвали спасателей.

В результате пожара никто не пострадал, но комната, где находился электросамокат, теперь непригодна для жилья, а квартира закопчена. Пострадала и соседняя квартира: треснула смежная стена.

Предварительно причиной происшествия стало короткое замыкание зарядного устройства электросамоката. Точную причину установит экспертиза.

Это не единичный случай в столице, когда пожар возникает во время зарядки электросамоката. Владельцам этих устройств следует соблюдать правила и инструкции производителей, как и при эксплуатации, а также зарядке любых иных девайсов.-0-

Фото Минского городского управления МЧС