23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение более 230 населенных пунктов нарушалось из-за сильного ветра, повреждены кровли двух зданий. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"Из-за порывов ветра до 21 м/с повреждены кровли здания МТФ "Езерский" в деревне Долгая Чериковского района и здания гаража на территории ОАО "Щорсы" в деревне Казенные Лычицы Новогрудского района. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы", - проинформировали в МЧС.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 239 населенных пунктов, 26 сельскохозяйственных зданий и свыше 1,1 тыс. трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 23 января остаются без электроснабжения 11 населенных пунктов, 1 сельскохозяйственное здание и 32 трансформаторные подстанции в Витебской и Могилевской областях.-0-