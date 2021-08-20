Эпилептический приступ у водителя и нарушения ПДД - следователи установили детали ДТП под Веткой

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20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о ДТП вблизи города Ветка, в котором пострадали несколько человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.Серьезная авария произошла 4 февраля этого года в Ветковском районе. 52-летний житель Гомельского района на Opel Zafira ехал со стороны Ветки в направлении Гомеля по автодороге Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное. "В 16.47 при приближении к мосту через реку Сож водитель почувствовал болезненное состояние, обусловленное его многолетним заболеванием центральной нервной системы. Несмотря на это, он продолжил движение, въехал на мост и в нарушение ПДД приступил к обгону трех попутных автомобилей", - рассказали в УСК. При этом водитель проигнорировал требования знаков "Обгон запрещен", "Ограничение максимальной скорости 60 км/ч" и выехал на полосу встречного движения со скоростью не менее 97 км/ч."Во время движения у водителя случился эпилептический приступ и он потерял управление транспортом. Его автомобиль столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Nissan Terrano. После этого с автомобилем Nissan столкнулось маршрутное такси, которое двигалось за ним в попутном направлении", - уточнила Мария Кривоногова. В результате ДТП водитель Nissan получил тяжкие телесные повреждения, его трехлетняя внучка-пассажир и две 48-летние пассажирки маршрутного такси - легкие телесные повреждения.Следствие установило, что водитель Opel долгое время страдает эпилепсией, постоянно принимает лекарства, которые имеют противопоказания, препятствующие управлению транспортом. "С 2013 года он игнорирует прохождение медицинского переосвидетельствования о годности к управлению транспортными средствами. Несмотря на наличие заболевания, сопровождающегося нарушением сознания, мужчина продолжал управлять автомобилем, в том числе в служебных целях", - сказали в УСК.По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. По поручению следователя сотрудники ГКСЭ провели судебно-медицинские, автотехнические экспертизы, а также комплексную судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизу в отношении водителя.На основании собранных доказательств жителю Гомельского района предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.По месту работы обвиняемого следственное управление УСК по Гомельской области внесло представление об устранении условий, способствовавших совершению преступления.Уголовное дело изучено прокурором и передано для дальнейшего рассмотрения в суд.-0-