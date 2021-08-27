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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 13 чатов и каналов Telegram признаны экстремистскими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.Речь идет о чатах и каналах "Крупки Чат. Крупки для жизни", "Смолевичи политдвиж", "Это Вилейка, детка", "Вилейка для жизни", "Боровляны ИНФО", "Боровляны ЧАТ", "Заславль для жизни", "Зеленый бор", "Колодищи военный городок чат", "Кобрин для Жизни", "Кобрин 97%", "Гродно Азот Чат", "СТАЧКОМ АЗОТА". Также в списке интернет-сообщество "Это Вилейка, детка". По заявлениям органов прокуратуры их информационная продукция судами признана экстремистскими материалами.-0-