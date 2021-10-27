Еще два ресурса в Telegram признаны экстремистскими

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Telegram признаны экстремистскими формированиями ресурсы "Мая краіна Беларусь" и "Я выхожу/МКБ", сообщили БЕЛТА в МВД.
Министерством внутренних дел принято решение о признании Telegram-канала "Мая краіна Беларусь" и Telegram-чата "Я выхожу/МКБ" экстремистскими формированиями и запрете их деятельности, - рассказали в ведомстве.
Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен.-0-