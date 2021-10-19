Еще один Telegram-канал и чат признаны в Беларуси экстремистскими

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси еще один Telegram-канал и чат признаны экстремистскими. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Обновлен перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала "Буслыляцяць" и Telegram-чата "БуслыляцяцьChat", экстремистским формированием и запрете их деятельности", - отметили в ведомстве.-0-