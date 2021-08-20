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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один Telegram-канал признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.На этот раз речь идет об информационных сообщениях, размещенных в Telegram-канале "Баста!". Прокуратура Московского района Минска установила, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти.В связи с этим на основании закона о противодействии экстремизму прокуратура подготовила и направила в суд заявление о признании информационной продукции ресурса экстремистскими материалами.Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме, решение исполнено. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории страны.-0-