Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием

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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД признало экстремистским формированием информационное агентство "БелаПАН", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Ранее экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Прамень".
Об этом свидетельствует включение информагентства в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, опубликованном на сайте МВД.-0-