Еще одно объединение признано экстремистским формированием

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен. Министерством внутренних дел 3 декабря экстремистским формированием признана группа граждан, объединившаяся посредством интернет-ресурсов "Фонд солидарности BYSOL /Belarus solidarity foundation", включая структурные подразделения "voices from belarus" и "Digital Solidarity", - рассказали в МВД.-0-