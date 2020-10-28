"Евроторг" оштрафовали на Br675 за распространение ненадлежащей рекламы

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Евроторг" за распространение ненадлежащей рекламы получило штраф в 25 базовых величин (1 БВ - Br27), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Постановлением суда Первомайского района Минска ООО "Евроторг" признано виновным в нарушении законодательства о рекламе в части размещения на белорусских телеканалах, в том числе в новостных программах, ненадлежащей рекламы и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 25 базовых величин (Br675). Постановление суда не было ни обжаловано, ни опротестовано и вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, МАРТ установил факт распространения ООО "Евроторг" рекламы, содержащей сравнение цен на товары, реализуемые в торговых объектах этой сети, с ценами на товары, реализуемые в магазинах других торговых сетей, и информацию "в гипермаркетах "Евроопт" цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска", что в последствии не было подтверждено.

Нарушение законодательства о рекламе в соответствии с п. 1 ст. 12.15 КоАП влечет ответственность в виде наложения штрафа до 50 базовых величин.-0-