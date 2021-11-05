Фанат околофутбольного движения и его подруга задержаны за незаконный оборот наркотиков

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали фаната околофутбольного движения и его подругу. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Молодые люди приобрели кристаллическое вещество белого цвета массой около 2 г, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество - мефедрон. Наркотик правоохранители обнаружили в автомобиле.

Установлено, что 23-летний житель Борисова нигде не работает и ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотических средств, 24-летняя борисовчанка судима не была.

В отношении подозреваемых следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК.-0-