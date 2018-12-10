Фата сыграла фатальную роль в ночном преступлении гомельчанки

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/ В Гомеле на тематической вечеринке "Девичник" подозреваемую в краже установили благодаря фате, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Вечеринка в стиле девичник проходила в одном из развлекательных заведений 8 декабря. На протяжении всей ночи для девушек в фате вход был бесплатным. Как выяснилось позже, воспользовалась этим предложением только 34-летняя гомельчанка.

В разгар вечеринки одна из посетительниц ночного заведения обратилась за помощью к администратору клуба и охране - из ее сумочки, оставленной на барной стойке, пропали Br60. Гомельчанка обнаружила пропажу, когда хотела расплатиться по счету.

Сотрудники милиции, изучив записи камер видеонаблюдения, быстро установили подозреваемую. Ею была единственная в заведении обладательница аксессуара невесты. Даме в фате - воспитателю детского сада - пришлось вернуть украденные деньги.

Правовую оценку противозаконному деянию гомельчанки даст Следственный комитет. По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК.-0-