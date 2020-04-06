Ферма в Пуховичском районе усилила контроль за собственностью после прокурорской проверки

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры на предприятии АПК в Пуховичском районе устранены нарушения в сфере сохранности собственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Поводом к проверке стало хищение четырех телят стоимостью более Br430. На момент посещения молочно-товарной фермы рабочего персонала там не было. Не организован должный контроль за сохранностью собственности: сторожевая охрана не налажена, ворота МТФ не заперты на замок, территория не ограждена по периметру, чтобы исключить доступ посторонних, не было наружного освещения и видеонаблюдения.

По итогам проверки в адрес руководителя сельскохозяйственной организации внесено представление. После его рассмотрения на предприятии приняты конкретные меры для исправления ситуации, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Пуховичского района продолжит надзорные мероприятия в этой сфере.-0-