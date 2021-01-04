Фермер из Гомельской области подозревается в мошенничестве и отмывании денег

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель двух фермерских хозяйств Ветковского и Добрушского районов мошенническим путем завладел имуществом государственного сельхозпредприятия, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля по Гомельской области.

Факты преступлений выявили работники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК. "Чтобы завладеть имуществом государственного сельхозпредприятия, глава фермерского хозяйства Ветковского района сначала оформил товаросопроводительные документы. Объем поставленных кормов был завышен на 202,4 т. Это привело к тому, что стоимость приписанного силоса составила более Br31 тыс.", - пояснили в КГК.

В качестве расчета за корма сельхозпредприятие передало руководителю фермерского хозяйства крупный рогатый скот, который он вскоре продал. Для легализации денежных средств глава ветковского фермерского хозяйства оформил фиктивные накладные на приобретение силоса у добрушского фермерского хозяйства. "За якобы поставленные корма покупатель перечислил поставщику более Br15 тыс. Но руководителем обоих хозяйств являлся один и тот же фермер, поэтому сделка купли-продажи позволила ему легализовать часть денежных средств, которые были получены от того, что он мошенническим путем завладел имуществом государственного сельхозпредприятия".

По фактам мошенничества и легализации денежных средств, которые были получены преступным путем, Жлобинским межрайотделом Следственного комитета в отношении фермера возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 209 и ч. 2 ст. 235 УК.-0-