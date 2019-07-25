Фермер из Горок продал арендованный трактор

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители раскрыли мошенничество с сельхозтехникой в Славгороде, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В Славгородском районе во время проверки КСУП "Наша Родина" обнаружили, что отсутствует трактор "МТЗ". Выяснилось, что в 2016 году трактор был арендован руководителем фермерского хозяйства Горецкого района. Срок аренды заканчивался в июне текущего года. Однако трактор возвращен в хозяйство не был.

"Подозреваемый, став временным владельцем трактора, продал его индивидуальному предпринимателю в Мозырь, - рассказал начальник отдела УБЭП УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Вячеслав Шкапцов. - К слову, ранее руководитель фермерского хозяйства неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за подобные схемы мошенничества. Так, в 2018 году он уже был судим за аналогичное преступление. Тогда, действуя по той же схеме, продал зерноуборочный комбайн, принадлежащий ОАО "Климовичирайагропромтехснаб". А в текущем году в отношении его также возбуждено уголовное дело по факту продажи двух арендованных зерноуборочных комбайнов, принадлежащих ОАО "Белыничский райагропромтехснаб".-0-