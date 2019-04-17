Фермер в Белыничском районе продал взятые в аренду два комбайна

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава фермерского хозяйства в Белыничском районе продал взятые в аренду у местного предприятия два комбайна. Такая информация размещена на сайте МВД.

Милиция проверяет готовность к посевной, с начала марта мобильные группы зафиксировали более 150 фактов незаконного управления сельхозтехникой - нетрезвыми водителями и механизаторами, а также бесправниками. По ст.10.5 КоАП (мелкое хищение) составлено свыше 550 протоколов, выявлено более 100 фактов незаконного обращения топлива. С начала посевной зарегистрированы и 42 преступления.

"В Белыничах Могилевской области расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество) в отношении главы одного из местных фермерских хозяйств. Руководитель заключил с ОАО "Белыничский райагропромтехснаб" договор субаренды двух зерноуборочных комбайнов "Полесье", находящихся в лизинге. Когда он их заполучил, то продал. Сумма ущерба для ОАО составила более Br6 тыс.", - рассказали в МВД.

Дело о мошенничестве в сфере АПК расследуют и в Гомельской области. "В отношении директора ООО "Ферус" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество). Два года назад мужчина принял участие в процедуре закупки, которую проводило ОАО "Восток-Чирино" в Дубровенском районе. Стороны заключили договор на поставку сельхозтехники, однако директор не намеревался исполнять эти обязательства. Он взял в качестве предоплаты более Br26 тыс.-0-