Фигурант "дела банкиров" Горбачев признал вину в даче взятки Сиводедову

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Виталий Горбачев сегодня в суде признал вину в даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сергею Сиводедову, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

"Я признаю свою вину в даче взятки Сиводедову совместно с Казанцевым", - сказал Горбачев. Ранее по этому эпизоду своего обвинения он вину не признавал.

Горбачев отметил, что расценивает принятое Казанцевым решение дать взятку Сиводедову как свое собственное. "Уверен, что у него нет цели меня оговорить", - добавил он.

"Я был заинтересован в участии в новом конкурсе ("Белтелекома" на закупку оборудования. - Прим. БЕЛТА), но на момент разговора не мог дать согласие, потому что речь шла об огромной сумме денег, которую нужно ввести в оборот", - пояснил фигурант.

Горбачев отметил, что именно он снабдил Казанцева информацией о том, что собирается поделиться своей долей дохода со Втюриным.

"Я искренне раскаиваюсь в том, что по своему легкомыслию нарушил законодательство Беларуси и тем самым фактически сломал жизнь Втюрину и его близким, втянул Казанцева", - сказал Горбачев. По его словам, он "не имел злого умысла, не подкупал Втюрина" и только пытался разобраться с "предвзятым отношением к "Смартлабс" Сиводедова".

Горбачев также рассказал, что фигурировавший в деле бизнесмен Маллин совершил мошенничество, было возбуждено уголовное дело, Казанцев был по нему свидетелем. С его слов, Маллин находится в розыске и, по последним данным, прячется в Украине.

В суде была озвучена информация о том, что Горбачев в 1990-х годах участвовал в боевых действиях в Чечне, а при ведении бизнеса занимался благотворительностью. Кроме того, с его слов, "помогал материально друзьям и "однокашникам". Вопросы Горбачеву сегодня задавал и Втюрин, спросил, просил ли он денег взаймы. Горбачев подтвердил, что Втюрин просил дать ему в долг около $300 тыс. При этом на момент просьбы Горбачев ответил отказом - рассказал о своей сложной финансовой ситуации. По словам Горбачева, Втюрин после помогал ему, но денег за это не просил, вознаграждение не обсуждалось.

Как сообщалось, россияне Владимир Казанцев и Виталий Горбачев обвиняются в передаче заместителю госсекретаря Совбеза Беларуси Андрею Втюрину свыше $180 тыс. в 2019 году. Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного ранее обвинения. Казанцев представлял интересы фирмы "Смартлабс" и иных российских компаний. По мнению следствия, он действовал в сговоре с Горбачевым.

Договор между "Смартлабсом" и "Белтелекомом" на сумму более $6,8 млн был заключен в июле 2018-го. После этого Горбачев по предварительному сговору с Казанцевым в два этапа передал Втюрину взятку. Сначала 14 февраля 2019 года тот получил более $34 тыс. в минском кафе, а 21 апреля ему в ресторане под Минском Горбачев передал свыше $148 тыс.

Согласно обвинению, Казанцев как представитель интересов еще одной российской фирмы "УГМК-Телеком" в 2018 году договорился с Горбачевым о "даче взятки уполномоченному должностному лицу за оказание ООО "УГМК-Телеком" содействия в победе в проводимых РУП "Белтелеком" конкурсах и последующем заключении и исполнении договоров". В итоге 29 января 2019 года на встрече в минском кафе, по мнению следствия, Втюрин убедил Казанцева дать взятку главе "Белтелекома" Сиводедову. В тот же день сумма в 15 тыс. евро была передана гендиректору "Белтелекома".

Казанцев ранее полностью признал свою вину. Горбачева обвиняют по двум эпизодам: в передаче взятки Втюрину и передаче незаконного вознаграждения Сиводедову. Горбачев ранее признавал вину частично - только по первому эпизоду.-0-