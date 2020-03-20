Фигурант "дела банкиров" Горбачев: Втюрин всегда по моей просьбе мог позвонить

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Виталий Горбачев рассказал сегодня на суде, что знаком с Андреем Втюриным со времени учебы в военном училище, передает корреспондент БЕЛТА.

Горбачев указал, что из присутствующих фигурантов знаком только с экс-заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси Втюриным и россиянином Казанцевым. Причем с Втюриным знаком с 1988 года - со времени поступления в военное училище. При этом до 2008 года они отношения не поддерживали, а в тот год Горбачев был проездом в Минске и встретился с бывшим однокурсником, тогда просто обменялись информацией. Следующая встреча произошла в 2012-2013 году, когда у Казанцева появился новый знакомый - бизнесмен Анатолий Маллин. Выяснилось, что у того много проектов в Беларуси. "Я поделился информацией, что у меня есть знакомый. Познакомил Маллина со Втюриным", - рассказал Горбачев.

"Я понимал, что если есть проблемы, то Андрей (Втюрин. - Прим. БЕЛТА) всегда по моей просьбе может позвонить. И Маллин может прийти, не просто "с улицы", а с рекомендацией", - пояснил Горбачев. По его словам, Втюрин мог позвонить коммерсанту или чиновнику для решения каких-то деловых вопросов.

С Казанцевым же Горбачев познакомился, когда его отношения с Маллиным "закончились достаточно плохо".

В 2015 году Горбачев и Втюрин встречались в Минске, и Горбачев рассказал о своих проблемах. С тех пор они стали решаться.

По словам Горбачева, дать денег Втюрину для него было проблемой. То есть тот не знал, как это оформить. Втюрину лично, как утверждает Горбачев, денег он не обещал. Однако о деньгах Втюрину говорил Казанцев - тот звонил Горбачеву и рассказывал, что Втюрин спрашивал о своем вознаграждении от проектов бизнесменов. Горбачев сказал, что Втюрину передаст половину своего вознаграждения.

Со слов Горбачева, после Втюрину он назвал сумму $400 тыс. Выходит, именно столько денег он собирался передать экс-заместителею госсекретаря Совбеза.

До допроса Горбачева Втюрин задал несколько вопросов Казанцеву, к примеру, спрашивал, просил ли он не рассказывать о работе с "Белтелекомом". Казанцев ответил, что они с Горбачевым договорились об этом.

"У нас была договоренность, что взаимоотношениями с Втюриным занимается Горбачев, отношениями с Сиводедовым - я", - пояснил позже Казанцев.

Как сообщалось, Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Россияне Владимир Казанцев и Виталий Горбачев обвиняются в передаче заместителю госсекретаря Совбеза Беларуси Андрею Втюрину свыше $180 тыс. в 2019 году. Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного ранее обвинения. Казанцев представлял интересы фирмы "Смартлабс" и иных российских компаний. По мнению следствия, он действовал в сговоре с Горбачевым. В начале 2018 года они договорились о даче Втюрину взятки. Она, согласно обвинению, должна была составить треть от прибыли "Смартлабса", которую фирма бы получила при реализации сделки с "Белтелекомом". Речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса SmartZala и поставке абонентских приставок.

В итоге Втюрин в интересах Казанцева и Горбачева дал указание тогдашнему министру связи и информатизации Сергею Попкову и гендиректору "Белтелекома" Сергею Сиводедову организовать заключение и исполнение договора с ООО "Смартлабс". Согласно озвученному обвинению, он обосновывал целесообразность сотрудничества с этой фирмой государственными интересами. При этом ни Попков, ни Сиводедов не знали о противоправной деятельности Втюрина.

Договор между "Смартлабсом" и "Белтелекомом" на сумму более $6,8 млн был заключен в июле 2018-го. После этого Горбачев по предварительному сговору с Казанцевым в два этапа передал Втюрину взятку. Сначала, 14 февраля 2019 года, тот получил более $34 тыс. в минском кафе, а 21 апреля ему в ресторане под Минском передали свыше $148 тыс. Всего в итоге Втюрин получил $183 тыс.

Кроме того, согласно обвинению, Казанцев как представитель интересов еще одной российской фирмы "УГМК-Телеком" в 2018 году договорился с Горбачевым о "даче взятки уполномоченному должностному лицу за оказание ООО "УГМК-Телеком" содействия в победе в проводимых РУП "Белтелеком" конкурсах и последующем заключении и исполнении договоров". В итоге 29 января 2019 года на встрече в минском кафе, по мнению следствия, Втюрин убедил Казанцева дать взятку главе "Белтелекома" Сиводедову. В тот же день сумма в 15 тыс. евро была передана гендиректору "Белтелекома".

Сегодня Казанцев рассказал, что 29 января прилетел в Минск, созвонился с Сиводедовым, тот назначил встречу ближе к вечеру. Казанцев снял деньги в банке - 15 тыс. евро, в районе обеда созвонился со Втюриным, встретились в кафе. "С Андреем Александровичем у нас зашла речь - может, простимулировать Сиводедова к содействию", - пояснил Казанцев.

С Сиводедовым после встретились у "Белтелекома", прошли в кафе. Казанцев предложил ему взятку: "Сергей Иванович сказал, что как-то он не хочет брать. Так как он не отказывался в настойчивой форме, я понял, что надо выйти на улицу и этот вопрос решить". В итоге Казанцев и Сиводедов поехали в дом последнего на улице Сурганова, там поднялись на один из верхних этажей. Там Сиводедов ушел, после чего вернулся переодетым и с пакетом. Казанцев конверт с деньгами положил в пакет. После в мессенджере написал Втюрину, что встретился с Сиводедовым и передал деньги. Через какое-то время рассказал об этом и Горбачеву.

Казанцев полностью признал свою вину. Горбачева обвиняют по двум эпизодам: в передаче взятки Втюрину и передаче незаконного вознаграждения Сиводедову. Горбачев признает вину частично - только по первому эпизоду. Во втором случае свою виновность отрицает.-0-

Казанцев: Втюрин должен был повлиять через Сиводедова на конкурс "Белтелекома" Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.