Фигурант "дела банкиров" Покрышко: я среди обвиняемых оказался случайно

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Сергей Покрышко заявил, что он случайно оказался среди обвиняемых, другие его оговорили, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска проходит последний допрос - фигуранта Сергея Покрышко.

"Дело банкиров": Покрышко считает свое обвинение полностью надуманным "С содержанием обвинения не согласен в полном объеме", - заявил Покрышко. Он сказал, что был допрошен по делу два раза. "Мне вменяется, что в 2008 году я достиг договоренности с Касперовичем, - указал Покрышко - Содержание данного обвинения является полностью надуманным".

"Я среди обвиняемых оказался случайно. По корыстному оговору людей, единственная цель которых на текущий момент - получить снисхождение в рамках данного процесса", - сказал Покрышко. Ранее сегодня он назвал обвинение полностью надуманным и заявил, что "не согласен в полном объеме".

Он пояснил, что из материалов уголовного дела так и не понял, откуда он брал деньги для взяток. Говоря о том, почему иные фигуранты указывают, что получали от него взятки, Покрышко предположил, что, наверное, оговаривают. С его слов, впервые информация о том, что "Солидекс" разбрасывается деньгами, появилась от Подгорного. Покрышко рассказал, что по делу был допрошен директор "Солидекса" Иванов, который проходит свидетелем. Тот, как указывает Покрышко, недолюбливал Касперовича.

Однако, по мнению Покрышко, Касперович мог рассказывать своему другу и коллеге Подгорному о том, что Иванов передавал ему деньги - чтобы повысить свою значимость в глазах Подгорного. "А уже после досудебного соглашения Касперович сказал, что деньги дал ему Покрышко", - отметил фигурант. Иванов же, по его словам, вообще игнорировал Касперовича.

"Все эти действия со стороны Касперовича я расцениваю как месть Иванову", - указал Покрышко. Он добавил, что замечал зависть к своему достатку со стороны Касперовича. Показания о том, что Касперович получал от него деньги, тот, по мнению Покрышко, дал, чтобы выполнить условия досудебного соглашения и получить максимально возможное снисхождение.

"Я никаких денег не передавал. Никакого сговора с Касперовичем у меня не было и быть не могло", - заявил Покрышко. Целью же показаний Сиводедова, с его слов, является желание скрыть источники происхождения денежных средств. Как считает Покрышко, они, возможно, продолжают работать и могут находиться за пределами страны.

Со слов фигуранта, ни Касперович, ни Подгорный, ни Сиводедов не заслуживали взяток. А "Солидекс" не нуждался в их услугах.

Как сообщалось, совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвиняется в передаче не менее $195 тыс. Ранее на суде он не признал свою вину. Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович совместно с Андреем Подгорным договорился с Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком. Взятки, как гласит обвинение, Касперович и Подгорный брали несколько лет.

Во второй половине 2009 года, согласно обвинению, совместно с Подгорным Касперович получил от Покрышко не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014-го по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Общая сумма переданных денег по данным эпизодам - не менее $125 тыс.

Сергей Сиводедов, который с 31 марта 2014 года до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя "Белтелекома", в начале 2013 года еще в должности замдиректора, как считает следствие, договорился с замдиректора ООО "Солидекс ПИ" Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. В частности, фигурировали суммы от $50 тыс. до $2 млн. За помощь в благоприятном решении вопросов Сиводедов с осени 2013-го по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко. Сумма составляет не менее $70 тыс.

Касперович, Подгорный и Сиводедов признали свою вину в получении взяток. С ними были заключены досудебные соглашения.-0-