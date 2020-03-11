Фигурант "дела банкиров" Покрышко не признал вину в даче взяток

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвиняется в передаче не менее $195 тыс. Сегодня на суде он не признал свою вину, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

"Не признаю полностью по всем пунктам обвинения", - ответил Сергей Покрышко на вопрос судьи о признании вины.

Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович совместно с Андреем Подгорным договорился с совладельцем и одним из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком. В результате, к примеру, в октябре 2008-го между частной структурой и Нацбанком был заключен договор на сумму свыше 2,4 млрд неденоминированных белорусских рублей. Взятки Феликс Касперович и Андрей Подгорный брали несколько лет.

Во второй половине 2009 года совместно с Подгорным Касперович получил от Покрышко не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014 по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Взятки Касперович предпочитал принимать в машине. Их общая сумма по данным эпизодам не менее $125 тыс.

Сергей Сиводедов, который с 31 марта 2014 года до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя "Белтелекома", в начале 2013 года еще в должности замдиректора договорился с замдиректора ООО "Солидекс ПИ" Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. В частности, фигурировали суммы от $50 тыс. до $2 млн.

За помощь в благоприятном решении вопросов Сиводедов с осени 2013-го по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко. Сумма составляет не менее $70 тыс.

Обвинение Покрышко было зачитано сегодня последним, далее планируются допросы.-0-