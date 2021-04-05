Фигурант дела о нарушении общественного порядка в Минске приговорен к 3 годам ограничения свободы

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый 30 августа 2020 года "умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий". По информации пресс-службы, он публично выкрикивал лозунги и двигался по площади Свободы и проспекту Победителей в Минске, тем самым блокируя и преграждая путь транспортным средствам.

Кроме того, сообщается, что мужчина 4 октября находился на проезжей части проспектов Победителей и Машерова, улиц Кальварийской и Притыцкого, проспектов Пушкина, Жукова и Дзержинского в столице. "Он публично выкрикивал лозунги, двигался, в том числе в сцепке локтями, тем самым блокировал и преграждал путь транспортным средствам", - говорится в сообщении суда. Эти действия обвиняемого повлекли остановку движения транспорта.

Судом мужчина приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

За КТУП "Минсктранс" признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлениями. Вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-