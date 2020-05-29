Фигурантам по делу о коммерческом шпионаже назначено по два года лишения свободы с отсрочкой

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двум фигурантам по уголовному делу о преступлениях против информационной безопасности и коммерческом шпионаже назначено по два года лишения свободы с отсрочкой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Во время судебного разбирательства обвиняемые не признали свою вину. Однако с учетом представленных гособвинителем доказательств суд счел ее доказанной. Речь идет о несанкционированных доступе, копировании и ином неправомерном завладении информацией, хранящейся в компьютерных системах, разработке и использовании программ с этой целью, а также похищении сведений, составляющих коммерческую тайну, для их незаконного использования.

По ряду статей фигуранты освобождены от отбывания наказания по нереабилитирующим основаниям - за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. За коммерческий шпионаж им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому с отсрочкой его исполнения сроком на два года. Приговор суда вступил в законную силу.

По версии обвинения, фигуранты с октября 2015 по февраль 2018 года с помощью вредоносных программ систематически вели несанкционированный доступ и копировали информацию из базы данных конкурента в сфере таможенного представительства - РУП "Белтаможсервис". Изначально для доступа к этим сведениям использовали логин и пароль одного из них (ранее работал на этом предприятии). После деактивации учетных данных обвиняемые создали и использовали компьютерные программы для незаконного копирования информации. В их распоряжение попали составлявшие коммерческую тайну сведения из базы данных РУП о поданных электронных таможенных декларациях субъектов хозяйствования в сфере внешнеэкономической деятельности.

Полученная таким путем информация далее была передана представителю ViM Union, где с ее помощью оценивали риски в договорных отношениях, устанавливали товарооборот предприятий, проводили работу по переманиванию крупных клиентов. После анализа этих сведений представители компаний из группы ViM Union звонили на предприятия из базы данных и предлагали свои услуги на более выгодных условиях.-0-