12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранту дела о гибели юного спортсмена в Лиде переквалифицировали статью на более тяжелую. На начальной стадии речь шла о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК). Однако собранные доказательства дали основания для переквалификации действий на ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя Лиды, действия которого в спортзале Лидского филиала Гродненского училища олимпийского резерва 1 апреля повлекли смерть 16-летнего учащегося. Лидский районный отдел Следственного комитета завершил расследование. "На начальной стадии расследование проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК). По результатам комплексной судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, установлено, что несовершеннолетнему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки, повлекшей рефлекторную остановку сердца и наступление смерти. Собранные следствием доказательства дали основания для переквалификации действий подозреваемого и предъявлении ему обвинения в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.147 УК)", - рассказал Сергей Шершеневич.

Следователи провели большой объем следственных и других процессуальных действий. Они допросили учащихся, педагогов и знакомых подозреваемого и погибшего, в первую очередь из числа очевидцев, провели следственные эксперименты, собрали характеризующие участников материалы. Комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступления мог и в настоящее время может в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, поэтому подлежит ответственности на общих основаниях. Ранее ни по уголовным, ни по административным делам он не привлекался.

Дело передано прокурору для направления в суд.

"Устанавливая причины и условия, способствовавшие гибели учащегося, следователи пришли к выводу, что в спортивном зале училища, в котором произошло преступление, пропускной режим не обеспечивался, в результате чего его беспрепятственно посещали посторонние лица, включая обвиняемого. Действенный контроль за тренировочным процессом учащихся со стороны тренеров-преподавателей отсутствовал, а сам зал находится в неудовлетворительном состоянии и не позволяет проводить надлежащие занятия с молодыми спортсменами", - констатировал Сергей Шершеневич. Для устранения этих и других недостатков в адрес начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома внесено представление.-0-