Фигуранты "дела банкиров" Касперович и Подгорный получили 7 с половиной лет колонии

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурантам "дела банкиров" Феликсу Касперовичу и Андрею Подгорному суд постановил назначить семь с половиной лет лишения свободы, они обвинялись в совместном получении взяток на сумму не менее $868 тыс., передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Втюрина и экс-гендиректора "Белтелекома" Сиводедова суд приговорил к 12 и 7 годам колонии соответственно. Пономарев получил три года колонии усиленного режима. Россияне Горбачев и Казанцев - по два года.

Жилину назначено четыре года колонии, Пригаре - три года, Покрышко - четыре года, Зданевичу - семь лет, Милованову - шесть лет, Кудасову - три года лишения свободы. Томченко приговорен к ограничению свободы на три года с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Бровко - к четырем годам ограничения свободы. Шаркову назначен штраф в 5 тыс. базовых величин.

В соответствии с законом об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне суд постановил освободить от наказания частично сроком на один год Пономарева, Втюрина, Сиводедова, Жилина, Горбачева, Казанцева, Касперовича, Подгорного, Покрышко, Пригару и Милованова. Также срок на год будет сокращен фигурантам Бровко и Томченко.

Пономарев был взят под стражу в суде, Кудасова освободили от уголовной ответственности в зале суда в связи с истечением срока давности. Горбачеву и Казанцеву зачтены сроки содержания под стражей. Суд посчитал, что они отбыли назначенное наказание, и решил освободить их в зале суда.

Под арестом остается имущество, объекты недвижимости, автомобили и деньги фигурантов Касперовича, Подгорного, Зданевича, Кудасова, Сиводедова и Втюрина.

Приговор Верховного суда в апелляционном порядке обжалованию и опротестованию не подлежит.

Как сообщалось, данное крупное коррупционное дело с 16 фигурантами расследовал КГБ. Всего только у взяткополучателей было изъято свыше $1,65 млн, 62 тыс. евро и более 1 кг золота. Большая часть денег была получена работниками банковской сферы. Деньги передавались за заключение и исполнение договоров.

Бывший председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович обвинялся совместно с экс-замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс. Начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игоря Кудасова обвиняли в получении не менее $30 тыс. В суде его обвинение было переквалифицировано на ч.2 ст.430 (получение взятки) и ч.2 ст.432 (посредничество во взяточничестве) УК.

Экс-директор Информационно-вычислительного центра Минфина Юрий Зданевич обвинялся в получении $82,5 тыс., бывший начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка Алексей Милованов - $27 тыс., экс-заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин - в получении около $190 тыс. и в подстрекательстве к даче взятки.

Бывший гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов обвинялся в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро, а бывший исполнительный директор ОАО "Банк БелВЭБ" Юрий Пономарев - в получении $13 тыс., а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов.

Фактическому руководителю компании "Мобильный сервис" Владимиру Жилину было предъявлено обвинение в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс. Совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвинялся в передаче не менее $195 тыс., представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара - $285 тыс., гражданин Латвии, ранее бывший совладельцем СООО "ДПА", Сергей Шарков - не менее $5 тыс.

Россияне Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, представители компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", обвинялись в даче взяток в сумме не менее $190 тыс.

Представителя ООО "Мобильный сервис" Александра Бровку обвиняли в передаче $13 тыс., а также в предоставлении выгоды имущественного характера на 1 тыс. фунтов стерлингов. Директору компании "ТТ-Связьком" Владимиру Томченко было предъявлено обвинение в даче взятки в сумме не менее $9 тыс. Как выяснилось, его деньги в итоге попали ко Втюрину.-0-