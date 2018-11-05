Финансовая милиция пресекла поставку более 40 т санкционных яблок и томатов в Россию

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекли поставку санкционной плодоовощной продукции в Россию, сообщили БЕЛТА в КГК.

В начале ноября текущего года оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 т). Эта поставка оказалась последней для коммерсантов из Украины и России: возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность).

Установлено, что группа украинцев и россиян в 2017-2018 годах закупала плодоовощную продукцию в Польше и Украине, затем ввозила ее на территорию Беларуси для последующей реализации в России. Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей. Руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, который задержан и заключен под стражу. Незаконный доход "предпринимателей" составил Br300 тыс.

Проводятся следственные действия. При обысках изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие о незаконной деятельности.-0-