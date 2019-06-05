Финансовая милиция пресекла серую схему интернет-торговли мобильными телефонами

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску раскрыли серую схему поставки в Беларусь мобильных телефонов и гаджетов для них. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

В ноябре 2018 года 27-летний минчанин создал интернет-магазин по реализации мобильных телефонов и гаджетов. Он зарегистрировал торговое унитарное предприятие, которое было поставлено на налоговый учет. Однако коммерсант не отражал выручку от реализации товаров и не уплачивал налоги в бюджет.

Установлено, что бизнесмен приобретал мобильные телефоны и гаджеты в основном в России за наличный расчет (их доставкой в Минск занимались курьеры). Также товары закупались в Китае и перемещались на территорию Беларуси без уплаты таможенных платежей. Это позволяло владельцу интернет-магазина формировать более низкую цену по сравнению с конкурентами и тем самым привлекать покупателей.

Всего за пять месяцев работы по серым схемам он не уплатил более Br180 тыс. налогов.

В отношении владельца интернет-магазина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК.-0-