"Финансовый эксперт" развел новополочанку почти на Br8 тыс.

20 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Новополоцкий городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

По данным следствия, 50-летняя жительница Новополоцка в социальной сети Instagram нашла пользователя, подписанного как "финансовый эксперт". На его странице имелась информация об инвестировании денежных средств в криптовалюту с получением процентов. Женщина решила заработать и написала ему в мессенджере. Общение длилось два дня - 6 и 7 марта этого года. За время переписки потерпевшая перевела на указанные в сообщениях счета денежные средства.

В первый раз она перевела Br352. На следующий день пользователь написал ей и сообщил, что у него хорошая новость и он возвратит ей деньги с процентами. В тот же день на счет потерпевшей поступили деньги в сумме Br467. Новополочанка поверила, что таким образом она сможет зарабатывать, и перевела еще более Br7,6 тыс. Однако после получения денежных средств пользователь перестал выходить на связь. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Расследование уголовного дела продолжается.-0-