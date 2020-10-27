Фирма из Жабинки уплатит более Br81 тыс. за причиненный вред окружающей среде

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фирма из Жабинки уплатит в бюджет более Br81 тыс. за вред, причиненный окружающей среде, а также Br2,9 тыс. государственной пошлины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Иностранное частное торгово-производственное унитарное предприятие (ИЧТПУП) реконструировало базу отдыха "Белое озеро" на территории Знаменского сельсовета Брестского района. Были выполнены самовольные строительные работы, не предусмотренные проектом. На участке вблизи озера были срублены деревья и уничтожен плодородный слой почвы, включая подстилающие породы, что вызвало деградацию земель.

Нарушение природоохранного законодательства выявили сотрудники Комитета государственного контроля. За причинение вреда природе Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подал в суд иск. Экономический суд признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их полностью. ИЧТПУП обжаловало это решение, однако Верховный суд оставил его без изменения.-0-