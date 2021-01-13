Фирма по оптовой торговле цветами "сэкономила" на налогах более Br3,4 млн

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческое предприятие по оптовой торговле цветами и декоративными растениями за три года недоплатило в бюджет свыше Br3,4 млн, возбуждено уголовное дело. Подробности опубликованы в Telegram-канале КГК, сообщает БЕЛТА.

Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

"Фирма закупала цветы в России за наличный расчет без документального оформления сделок и реализовывала оптовым покупателям в Минской области. Полученная от продажи цветочной продукции выручка лишь частично отражалась в бухгалтерском учете коммерческой структуры. Это привело к занижению налоговой базы и уклонению от уплаты налогов. В результате с января 2017 года по декабрь 2020-го бюджет недополучил свыше Br3,4 млн", - сказано в сообщении.

При обысках в офисе фирмы и по месту жительства ее директора обнаружены и изъяты документы, черновые записи, флеш-накопители, свидетельствующие о противоправной деятельности.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора фирмы и заведующего складом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК.

Проводятся следственные действия и предпринимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству.-0-