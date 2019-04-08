Фирма по производству окон и дверей обманула более 70 заказчиков в Гомельской и Минской областях

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси в отношении учредителя ЧТУП "Окникс Люкс", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Подозреваемый с августа по декабрь 2018 года заключал с жителями Гомельского и Минского регионов договоры на изготовление и установку изделий из ПВХ - окон, дверей, подоконников. "Фактический руководитель предприятия не выполнил принятые на себя обязательства и завладел деньгами заказчиков. В правоохранительные органы поступили заявления более чем от 70 обманутых граждан", - рассказала официальный представитель.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Граждан, пострадавших от действий учредителя ЧТУП "Окникс Люкс", просят обратиться в следственное управление УСК по телефонам: (80232) 69-30-41, (8044) 772-75-45.-0-