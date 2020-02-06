Фирма продала недвижимость и недоплатила в бюджет более Br180 тыс. налогов

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили оперативники Минского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску во время проверки коммерческой организации, зарегистрированной в столичном регионе. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Установлено, что предприятие в 2014-2018 годах продало россиянам недвижимое имущество на общую сумму более Br1,2 млн. При этом в налоговых декларациях по указанию директора фирмы фигурировали суммы в десятки раз меньше фактической стоимости проданной недвижимости. Это повлекло занижение размера полученной предприятием выручки и, как следствие, неуплату в бюджет свыше Br180 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК. Ведется предварительное расследование.-0-