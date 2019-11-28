Фирма в Оршанском районе скрывала свое банкротство от кредиторов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области выявил факты сокрытия банкротства одного из обществ с дополнительной ответственностью по оптовой торговле продуктами питания, что повлекло причинение ущерба кредиторам в крупном размере, сообщил БЕЛТА начальник отдела Владимир Воронов.

Проверочные мероприятия помогли установить, что руководитель ОДО, зная об устойчивой неплатежеспособности предприятия, скрыл это, не подав в течение установленного законодательством срока заявление в суд об экономической несостоятельности организации. Также он не представил информацию о долгах предприятия при его ликвидации.

В итоге был причинен ущерб кредиторам фирмы на общую сумму более Br55 тыс. (в том числе открытому акционерному обществу, акции которого принадлежат государству, и Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты).

В отношении директора общества возбуждено уголовное дело по статье 239 Уголовного кодекса.-0-