Фото ненадлежащего содержания животных в МТК Мстиславского района оказались недостоверными

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области провела проверку по факту распространения в интернете фотоснимков с изображением ненадлежащего содержания крупного рогатого скота в молочно-товарном комплексе "Милейково" ОАО "Натопа-Агро" Мстиславского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

В Instagram в группе sos.helpanimals были ранее размещены фотографии с комментариями об издевательствах над животными на указанном предприятии АПК и бездействии его руководства. В результате проверки оказалось, что снимки не соответствуют действительности и вовсе не относятся к МТК "Милейково". "Изображенные на фотографиях животные не содержались не только на указанном животноводческом объекте, но и в целом в Мстиславском районе", - прокомментировали собеседники.

Кроме того, сельскохозяйственный объект во время мониторинга законности в сфере агропромышленного комплекса 2 и 9 июля посещал прокурор Могилевской области Александр Чадюк совместно с прокурором Мстиславского района. При посещении установлено, что практически все поголовье взрослого скота находилось на пастбище, а в комплексе были лишь новорожденные телята. В помещениях для содержания животных велись работы по очистке от органических отходов и последующего их вывоза на поле. Грубых нарушений в области сохранности собственности и содержания крупного рогатого скота не установлено.-0-

Фото прокуратуры Мстиславского района