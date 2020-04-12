ФОТОФАКТ: Два пожарных расчета тушили горящую траву в Гомельском районе

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Гомеле в воскресенье горела сухая трава около д. Севрюки Гомельского района. На тушение пожара выехали два пожарных расчета Гомельской городской ПАСЧ -3. По предварительным данным возгорание возникло в результате палов травы на частных подворьях.

Фото Сергея Холодилина

Минприроды напоминает о штрафах за выжигание сухой растительности "Среди населения бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле это настоящее экологическое бедствие, как и сельскохозяйственные палы", - подчеркнули в Минприроды.