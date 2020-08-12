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Новости
22:02
В Барановичах автомобиль сбил милиционера
Происшествия
21:46
В Гомеле умер арестованный мужчина, СК проводит проверку
Происшествия
21:41
Пять предприятий Солигорска предложат вакансии на электронной ярмарке 14 августа
Регионы
21:35
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки
В мире
21:26
Караник: четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков
Общество
21:09
В Минской области открыты 85 школьных базаров и более 600 уголков первоклассника
Регионы
21:03
В Минске сотрудника ГАИ сбили и прокатили на капоте
Происшествия
20:37
Говорцова завершила выступление на теннисном турнире в Лексингтоне
Спорт
20:21
Заявление КПРФ: события в Беларуси - не спонтанное выражение недовольства, а попытка госпереворота
Общество
20:13
Активная цветная революция опередила мирные протесты - эксперт
Общество
20:00
Польские рефери рассудят матч футболистов брестского "Динамо" и "Астаны"
Спорт
19:35
Аграрии Минской области приступили к севу озимого рапса
Регионы
19:24
Минобразования: во всех школах рекомендуется придерживаться делового стиля одежды
Общество
19:08
Минздрав: посты об отказывающих в помощи медиках - из взломанных аккаунтов
Общество
18:58
Фотофакт: Содержимое сумок участников массовых беспорядков
Происшествия
18:49
Важно проявить разум и взвешенный подход для дальнейшего развития страны - Госстандарт
Экономика
18:37
УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмирования 5-летней девочки
Происшествия
18:13
Все спорные вопросы необходимо решать только в правовом поле - БРКА
Общество
18:13
Видео. Организатор беспорядков в Беларуси рассказал, как координировал протестующих и получал за это деньги
Происшествия
18:02
Рейсы "Белавиа" в Алматы и Нур-Султан будут выполняться дважды в неделю
Общество
17:56
Головченко: ситуация в промышленности абсолютно спокойная
Экономика
17:53
В Минске закрыты 7 станций метро
Регионы
17:52
Все вопросы нужно решать мирно, путем открытого диалога - работники "Минскоблгаза"
Регионы
17:48
Белорусский союз женщин призывает сохранить единство и мир
Общество
17:33
"Гомсельмаш" наращивает производственный темп и выступает за стабильность и спокойствие
Регионы
17:31
Волна фейков докатилась до Москвы: торговый дом "БМЗ" вынужден оповещать партнеров о стабильной работе
Общество
17:24
На обновленном мосту через Неман в Гродно монтируют пролеты
Регионы
17:23
Караев: моя принципиальная позиция - журналистов не трогать
Общество
17:13
В Минске на переходе легковушка сбила женщину
Происшествия
17:12
Работники оборонных предприятий выступают за консолидацию здоровых сил
Общество
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12 августа 2020, 18:58
Фотофакт: Содержимое сумок участников массовых беспорядков
Содержимое сумок участников массовых беспорядков
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В Барановичах автомобиль сбил милиционера
В Гомеле умер арестованный мужчина, СК проводит проверку
В Минске сотрудника ГАИ сбили и прокатили на капоте
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Оружие и взрывные устройства - задержан могилевчанин, собиравшийся на протесты в Минск
В Минске закрыты 7 станций метро
"Белтелеком" сделает перерасчет абонплаты из-за недоступности интернета
На злобу дня. Зло
Минобразования: во всех школах рекомендуется придерживаться делового стиля одежды
В ЦУМе во время бытового конфликта между мужчинами один из них распылил газ
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