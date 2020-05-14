14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрукты на Br214 тыс. пытались ввезти в Россию без документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Витебские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Дубровенского РОВД остановили российские транспортные средства DAF и Volvo, в которых фрукты незаконно везли в Россию. Грузовики ехали к белорусско-российской границе через Дубровенский район. В одном автопоезде находилось более 20 т свежих апельсинов, персиков, нектаринов и мушмулы, а во втором - более 20 т яблок.

Представители российских фирм-перевозчиков не смогли представить необходимые сопроводительные документы на товар, в том числе фитосанитарные сертификаты. Общая стоимость незаконно перемещаемых фруктов составила более Br214 тыс.

Витебская таможня начала административные процессы согласно ч.4 ст.12.17 КоАП (перемещение товаров без сопроводительных документов). Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на физическое лицо в размере до 30 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br27), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-

Фото Государственного таможенного комитета