5 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фура горела на трассе М1 в Толочинском районе, перед этим у нее взорвалось колесо, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Инцидент произошел сегодня около 13.40. По предварительной информации, во время движения у автопоезда лопнуло колесо и от трения машина загорелась. Водитель успел покинуть кабину фуры. Пострадавших нет.

В областном управлении МЧС добавили, что спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел сильно повредить кабину автомобиля.

По факту происшествия проводится проверка.-0-