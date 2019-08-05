5 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фура горела на трассе М1 в Толочинском районе, перед этим у нее взорвалось колесо, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Инцидент произошел сегодня около 13.40. По предварительной информации, во время движения у автопоезда лопнуло колесо и от трения машина загорелась. Водитель успел покинуть кабину фуры. Пострадавших нет.
В областном управлении МЧС добавили, что спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел сильно повредить кабину автомобиля.
По факту происшествия проводится проверка.-0-
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