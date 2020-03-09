Фура и легковушка столкнулись на М1 в Смолевичском районе

Фото из Telegram-канала СК
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Авария на трассе М1 произошла сегодня днем. По предварительным данным, 47-летний водитель седельного тягача Volvo при развороте столкнулся с легковым автомобилем Saab, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Граждан, которые стали очевидцами аварии, просят обратиться по телефону 8 (017) 762-96-25, 8 (029) 132-46-82.-0-