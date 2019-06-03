Фура и легковушка столкнулись на М3 в Докшицком районе: погибла женщина, ребенок пострадал

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе столкнулись фура и легковой автомобиль, погибла 42-летняя женщина - водитель легковушки, 12-летняя девочка получила травмы, сообщили БЕЛТА в СК Беларуси.
ДТП произошло сегодня около 16.00 на 96-м км трассы М3 Минск-Витебск. Водитель авто скончалась на месте, несовершеннолетняя пассажирка госпитализирована.
Следственно-оперативная группа продолжает работу. Очевидцев аварии просят обратиться в УСК по Витебской области по телефону 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-
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