Фура и легковушка столкнулись на М3 в Докшицком районе: погибла женщина, ребенок пострадал

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе столкнулись фура и легковой автомобиль, погибла 42-летняя женщина - водитель легковушки, 12-летняя девочка получила травмы, сообщили БЕЛТА в СК Беларуси.

ДТП произошло сегодня около 16.00 на 96-м км трассы М3 Минск-Витебск. Водитель авто скончалась на месте, несовершеннолетняя пассажирка госпитализирована.

Следственно-оперативная группа продолжает работу. Очевидцев аварии просят обратиться в УСК по Витебской области по телефону 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-