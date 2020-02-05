5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура и трактор столкнулись в Щучинском районе, водитель большегруза погиб. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 8.00 в Щучинский РОВД поступило сообщение о ДТП. На автодороге Минск - Гродно - граница Польши в районе д.Прудцы грузовой автомобиль МАN столкнулся с трактором МТЗ.

"От полученных травм 59-летний водитель фуры, гражданин России, скончался по пути в больницу. Водитель трактора в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу", - проинформировала Ольга Чемоданова.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства устанавливаются.-0-