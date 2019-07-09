Фура насмерть сбила пенсионера в Витебском районе

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе фура на трассе насмерть сбила 71-летнего пешехода, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 23.00 8 июля вблизи деревни Старое Село. 59-летний водитель фуры ехал в сторону Полоцка и в какой-то момент сбил 71-летнего пенсионера, который шел по трассе. Световозвращающим элементом пешеход обозначен не был. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает пешеходов строго соблюдать ПДД и помнить, что, кроме прав, у них существуют и обязанности. Не стоит забывать, что в темное время суток, особенно вне населенных пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части. Чтобы быть заметным, необходимо использовать световозвращающие элементы.-0-